Continuar a ler

"A sensação é muito boa. É um clube muito grande. Está associado a grandes conquistas e isso faz com que seja um momento de grande satisfação para mim", confessou a jogadora, em declarações à BTV.



A atleta ganhou uma Taça de Promoção Feminina na temporada 2015/16 ao serviço do Estoril Praia. Esta época, Bajanca fez 20 jogos ao serviço dos canarinhos, tendo sofrido 12 golos.



A nova jogadora dos encarnados junta-se às dez jogadoras já contratadas pelo Benfica, que se vai estrear na modalidade no setor feminino na época 2018/2019, no campeonato de promoção, equivalente à 2ª divisão, sob o comando técnico de João Marques.



Além da ex-guarda-redes da equipa do Estoril, que este ano acabou a Liga Allianz na terceira posição, o Benfica já assegurou também a contratação das portuguesas Daiane Rodrigues, Ana Alice, Geyse Ferreira e "A sensação é muito boa. É um clube muito grande. Está associado a grandes conquistas e isso faz com que seja um momento de grande satisfação para mim", confessou a jogadora, em declarações à BTV.A atleta ganhou uma Taça de Promoção Feminina na temporada 2015/16 ao serviço do Estoril Praia. Esta época, Bajanca fez 20 jogos ao serviço dos canarinhos, tendo sofrido 12 golos.A nova jogadora dos encarnados junta-se às dez jogadoras já contratadas pelo Benfica, que se vai estrear na modalidade no setor feminino na época 2018/2019, no campeonato de promoção, equivalente à 2ª divisão, sob o comando técnico de João Marques.Além da ex-guarda-redes da equipa do Estoril, que este ano acabou a Liga Allianz na terceira posição, o Benfica já assegurou também a contratação das portuguesas Carlota Cristo Jassie Vasconcelos , Pipa e Tita, das brasileiras Dani Neuhaus Darlene de Souza Reguera e da cabo-verdiana Evy Pereira

A portuguesa Catarina Bajanca é o 11.º reforço do Benfica, que na próxima época se estreia no futebol feminino, no campeonato nacional de promoção de 2018/2019, anunciou esta terça-feira o clube da Luz.A guarda-redes, de 22 anos, jogava há três épocas no Estoril, depois de já ter passado pelo Clube Futebol Benfica, onde iniciou a carreira, e CAC.

Autor: Lusa