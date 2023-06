César Matias: «Tínhamos a certeza que éramos mais equipa que o Gil Vicente»

Após o empate que confirmou a permanência do Ouriense na Liga BPI, César Matias era um treinador bastante satisfeito."Sabíamos que o Gil Vicente era uma equipa bem organizada, foi isso que transmiti às jogadoras. Não podíamos facilitar e achar que, por ser contra uma equipa da 2ª divisão, ira ser 'favas contadas'. Respeitámos o adversário nos dois jogos, mas na semana passada não conseguimos matar a eliminatória. Viemos cá para conseguir um resultado positivo porque era isso que nos interessava. Tínhamos a certeza que éramos mais equipa do que o Gil Vicente e que podíamos virar o resultado após entrarmos a perder. Ainda assim é preciso realçar que perdemos muitas jogadoras ao longo da época, vendemos atletas para Itália, China, EUA e não veio ninguém. Hoje tinha seis juniores no banco e quase não as podia utilizar porque jogam amanhã contra o Sp. Braga", asseverou.O técnico assumiu ainda que está já a pensar em 2023/24: "O presidente já me deu um toque e eu disse-lhe que este ano foi muito desgastante e no qual envelheci muito. Vou esperar para perceber o orçamento que ele vai ter e vamos tentar fazer uma equipa competitiva. Há muitas jovens com talento nas 2ª e 3ª divisão e temos de as ir buscar".