Champions: Benfica empata com Twente e adia decisão para Lisboa

O Benfica empatou esta terça-feira a um golo em casa das holandesas do Twente, em jogo da primeira mão da eliminatória decisiva para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, adiando a decisão para Lisboa.

As encarnadas adiantaram-se no marcador por intermédio de Beatriz Cameirão, aos 18 minutos, mas acabaram por permitir a igualdade já muito próximo do intervalo, aos 41, com um golo de Kalma.

A segunda mão está agendada para o dia 9 de setembro, em jogo a ser disputado no Caixa Campus, às 19:00.