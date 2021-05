Chelsea e Barcelona na final da Champions feminina

O Chelsea, carrasco do Benfica, e o Barcelona, vice-campeão em 2019, garantiram este domingo um lugar na final da Liga dos Campeões feminina e vão tentar levantar pela primeira vez o troféu.

O Chelsea, que eliminou o Benfica nos 16 avos de final (8-0 no total dos dois jogos), deu a volta à eliminatória com o Bayern Munique, ao golear o emblema alemão por 4-1, em Londres, depois de ter perdido a primeira mão por 2-1.

Por seu lado, o Barcelona deixou pelo caminho o Paris Saint-Germain com triunfo na Catalunha por 2-1, após o empate a uma bola na capital francesa.

O Chelsea vai disputar a sua primeira final da Champions feminina, enquanto o Barcelona esteve no jogo decisivo da prova em 2019, tendo perdido frente ao Lyon, por 4-1.

Na capital inglesa, Kirby (11' e 90'+5 minutos), a sul-coreana Ji So-Yun (43') e a dinamarquesa Harder (84') fizeram os golos das londrinas, enquanto a austríaca Zadrazil (29') marcou para as bávaras.

Em Barcelona, o embate foi bem mas equilibrado, com a holandesa Martens a ser a figura da partida, ao bisar para a equipa da casa, aos oito e 31 minutos, e com a francesa Katoto a manter o Paris Saint-Germain dentro da eliminatória, com um golo aos 34'.

O Lyon, detentor do troféu e vencedor das últimas cinco edições da prova, foi eliminado nos quartos de final pelo Paris Saint-Germain.

A final da Champions está agendada para 16 de maio, em Gotemburgo, na Suécia.