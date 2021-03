Chelsea volta a vencer e é o primeiro semifinalista da Champions feminina

O Chelsea apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões femininos, com nova vitória diante do Wolfsburgo, desta vez por 3-0 e com a equipa alemã na condição de anfitriã.

Em Budapeste, campo neutro face às restrições impostas pela pandemia da covid-19, o Chelsea, que eliminou o Benfica nos 16 avos de final, venceu com golos de Pernille Harder (27 minutos), de grande penalidade, Sam Kerr (31) e Fran Kirby (81).

Na primeira mão, também em Budapeste, as inglesas já tinham vencido o Wolfsburgo, equipa vice-campeã europeia, por 2-1.

Nos outros jogos dos quartos de final, o FC Barcelona recebe ainda hoje o Manchester City, com uma vantagem de 3-0, a mesma com que o Bayern Munique recebe na quinta-feira o Rosengard, enquanto Lyon e Paris Saint Germain apenas se defrontam em 18 de abril.

As pentacampeãs europeias, equipa da portuguesa Jéssica Silva, têm um surto de covid-19 no plantel, o que obrigou ao adiamento do jogo com o PSG, que parte para a segunda mão com uma desvantagem de 1-0.