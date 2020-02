Christy Ucheibe reforça Benfica

A nigeriana Christy Ucheibe é o mais recente reforço do futebol feminino do Benfica, com a médio de 19 anos a chegar à Luz proveniente das suecas do Assi IF, informou esta sexta-feira o clube lisbpeta.

"É o mais recente reforço para a equipa de futebol feminino do Benfica. Christy Ucheibe, média de 19 anos, deixa a Suécia para envergar o manto sagrado", refere o clube, numa nota publicada na sua página oficial.

Ucheibe disse querer ajudar o Benfica a "conquistar troféus" e a brilhar, um dia, na Liga dos Campeões.

"Sei que se conseguir jogar bem aqui vou também chegar à seleção da Nigéria", acrescentou a jogadora.

A chegada da médio nigeriana segue-se às contratações, em janeiro, das norte-americanas Alana O'Neill e Mimi Asom, da sueca Julia Spetsmark e da sul-africana Thembi Kgatlana.

A equipa, treinada pelo ex-futebolista Luís Andrade, lidera o campeonato nacional, discute ainda a Taça da Liga e está nos quartos de final da Taça de Portugal, troféu de que é detentora do título.