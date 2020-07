Cindy König e Jermaine Seoposenwe reforçam Sp. Braga

As futebolistas Cindy König e Jermaine Seoposenwe são reforços da equipa feminina do Sp. Braga para a época 2020/21, informou esta segunda-feira o clube minhoto na sua página oficial.

"Cindy König e Jermaine Seoposenwe assinam pelo SC Braga. Com a preparação da nova época já em andamento, as jogadoras de 26 anos são as mais recentes contratações para a frente de ataque da formação orientada por Miguel Santos", indica o clube.

Ambas jogam como avançadas, com a alemã König a chegar a Braga proveniente do Werder Bremen, com o qual venceu a segunda divisão, e a internacional sul-africana Seoposenwe a assinar depois de uma época nas espanholas do Bétis.

As duas jogadoras apontam como objetivos comuns a "luta por troféus" e a conquista de títulos, após uma época que em Portugal foi cancelada devido à covid-19, sem que houvesse a atribuição de títulos.

Assim, o Sporting de Braga é o atual detentor do título, conquistado ainda em 2018/19. Nesta última época, as minhotas estavam a oito pontos de Benfica e Sporting no campeonato, encontravam-se nas meias-finais da Taça e iam disputar a final da Taça da Liga.