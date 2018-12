Cláudia Neto integra lista do 'The Guardian' das 100 melhores futebolistas

A futebolista internacional portuguesa Cláudia Neto integra a lista das 100 melhores jogadoras do mundo em 2018, ocupando a 75.ª posição na votação de um painel de especialistas promovida pelo diário britânico 'The Guardian'.A centrocampista, de 30 anos, que alinha na equipa alemã do Wolfsburgo, é a única portuguesa que faz parte do grupo de jogadoras nomeadas, contando nesta época com quatro jogos na Liga dos Campeões feminina e seis na liga alemã, ainda sem qualquer golo marcado.O posicionamento final das melhores jogadoras mundiais segundo a iniciativa do jornal britânico serão relevadas, de forma progressiva, até sexta-feira, 7 de dezembro, dia em que serão anunciadas as 10 melhores futebolistas de 2018.