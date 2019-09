Cláudia Neto marca na goleada do Wolfsburgo na Liga dos Campeões

A futebolista internacional portuguesa Cláudia Neto marcou esta quarta-feira um dos 10 golos com que o Wolfsburgo goleou o Mitrovica, no Kosovo, por 10-0, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga dos Campeões feminina.Cláudia Neto, que atuou como lateral direita, disputou os 90 minutos e faturou aos 85, de pé direito, na área, apontando, então, o nono tento da formação germânica.A dinamarquesa Pernille Harder foi a melhor marcadora do encontro, ao conseguir um hat-trick.Nos outros jogos do dia, destaque para o tetracampeão em título Lyon, que goleou fora as russas do Ryazan por 9-0, num embate em que a internacional lusa Jéssica Silva, reforço das gaulesas, entrou aos 74 minutos.O Sporting de Braga, representante luso na Champions feminina, joga na quinta-feira, em casa, frente ao Paris Saint-Germain, num embate com início às 20:00, no Estádio Municipal de Braga.