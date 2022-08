Cloé Lacasse antecipa duelo de Champions: «Um desafio que estamos ansiosas por ultrapassar»

O Benfica defronta domingo o Twente, em Enschede, precisando de vencer para avançar para a segunda ronda da qualificação para a Liga dos Campeões feminina, no que será "um jogo difícil", antecipou Cloé Lacasse.

Depois da vitória por 9-0 ante as kosovares do Hajvalia, a formação lisboeta necessita de vencer no domingo nos Países Baixos, pelas 17 horas (hora de Lisboa), para avançar para a ronda 2 da Champions.

Ante o Twente, que as encarnadas eliminaram em 2021/22, mas então já na terceira eliminatória, Cloé Lacasse espera "um desafio difícil que o grupo está ansioso por ultrapassar".

Habituada a marcar golos às holandesas, tendo feito três dos quatro golos da vitória na segunda mão desse embate, Lacasse nota as várias internacionais no plantel do Twente, além dos reforços, mesmo que as águias sintam que conhecem "muito bem" as adversárias.

Se o Benfica venceu 9-0 no arranque do grupo 8, as adversárias de domingo venceram por ainda maior margem, 13-0 ao Anenii Noi, de Moldova.

"Temos algumas caras novas, vai ser bom incorporá-las no jogo e ver como este novo Benfica se sai contra este novo Twente", resumiu a avançada canadiana.

O jogo entre a equipa holandesa e a equipa portuguesa está marcado para domingo, em Enschede, e irá determinar qual das duas se apura para a Ronda 2, cujos jogos serão disputados a duas mãos, no final de setembro.

As 12 equipas que ultrapassarem a Ronda 2 juntar-se-ão na fase de grupos da Liga dos Campeões a Lyon, detentor do troféu, FC Barcelona, Chelsea e Wolfsburgo.