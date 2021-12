Cloé Lacasse assume ambição do Benfica: «Queremos, um dia, chegar à final da Champions»

Autora do primeiro golo da história do Benfica na Liga dos Campeões - na também histórica vitória sobre o Häcken, por 2-1 -, a canadiana Cloé Lacasse falou esta sexta-feira à imprensa francesa sobre a campanha das águias na prova, abordou o projeto dos encarnados e deixou uma garantia: na Luz está a trabalhar-se forte para, um dia, colocar as águias no topo do futebol feminino europeu."Estamos a fazer muito para uma primeira presença. Somos uma equipa jovem, que está a ganhar muita experiência nesta época, estamos a aprender imenso. Conseguimos ter resultados, como o empate com o Bayern Munique e a vitória sobre o Häcken. Espero que possámos voltar e fazer boas campanhas nas próximas épocas, na esperança que a nossa equipa continue a crescer", começou por comentar a avançada canadiana, em declarações à RMC Sport, um dia depois da goleada sofrida diante do Lyon De olho no futuro, a canadiana diz que no Seixal as condições são de elevada qualidade e que isso pode fazer a diferença. "Estamos a entrar na nossa quarta época e aqui é tudo muito profissional. O clube está a fazer um trabalho muito bom a recrutar jogadoras internacionais e também temos a vantagem de utilizar as mesmas instalações de treino que a equipa masculina. O clube está também a investir imenso no futuro, porque em Portugal há muito talento. Estamos a ir na direção certa. Obviamente que a ideia no Benfica é ter todos os anos os melhores jovens. Os clubes do país estão a investir mais no futebol feminino. O Benfica é a equipa que comanda aqui e os outros têm de fazer o mesmo. Se continuar assim, Portugal será uma potência no futebol europeu", assumiu.E quanto aos encarnados, a ambição é a mesma, com um piscar de olho também à Europa. "Queremos ganhar títulos e na Champions queremos continuar a evoluir para um dia chegar à final. Se continuarmos a trabalhar assim, vamos conseguir ter chances para tal", finalizou.