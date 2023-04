Cloé Lacasse atinge marca redonda no Benfica: «É um grande orgulho chegar aos 100 golos»

Cloé Lacasse, avançada internacional canadiana do Benfica, alcançou no último domingo a marca redonda dos 100 golos pela equipa feminina das águias na goleada (6-0) ao Ouriense, a contar para a 19.ª jornada da Liga BPI. A ponta de lança está agora a 36 golos de igualar o recorde de Darlene, até ao momento a melhor marcadora da história da equipa feminina do Benfica.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Cloé Lacasse assumiu sentir-se "muito feliz" e ser um "orgulho" atingir a marca centenária de águia ao peito. "Estou muito feliz. É um grande orgulho chegar aos 100 golos pelo Benfica. É um momento inesquecível e muito especial para mim, para a minha família e para toda a equipa", disse.

Apesar de ter falhado um penálti no encontro, a avançada encarregou-se, aos 67 minutos do encontro, de voltar a tentar cobrar da marca dos 11 metros e conseguiu-o com sucesso para chegar aos 100 golos pelo Benfica. "Surgiu a oportunidade e senti o grupo, a equipa técnica e o público todos a torcerem por mim. É bom que me tenham continuado a encorajar. Ajudaram-me a transformar um momento difícil num momento feliz", acrescentou.

Para finalizar, a melhor marcadora das águias na Liga BPI, com 70 golos, assumiu querer juntar a conquista da Taça de Portugal e o título nacional ao seu palmarés. "Queremos vencer para continuar com hipóteses de juntar a Taça e o Campeonato. Estou certa que vou continuar a marcar golos e que vamos continuar a ganhar jogos", vincou.