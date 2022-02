Cloé Lacasse mantém Benfica 100 por cento vitorioso no apuramento de campeão

O Benfica venceu este domingo em casa, na Cova da Piedade, o Famalicão e reforçou a liderança no campeonato feminino. Cloé Lacasse fez o único golo do encontro que opôs o primeiro e segundo classificados, à passagem do minuto 83.Desta forma, a formação orientada por Filipa Patão continua a apenas só saber vencer na fase de apuramento de campeão, com seis vitórias em outros tantos jogos, com 10 golos marcados e nenhum sofrido.Assim, as águias somam agora 18 pontos, aumentando para seis pontos de vantagem a diferença para Famalicão e Sporting, duas formações com 12 pontos cada.