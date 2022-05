Cloé Lacasse: «Não há melhor atmosfera que este dérbi, por um título, na Luz»

Cloé Lacasse fez esta quinta-feira a antevisão ao dérbi com o Sporting, agendado para as 16 horas de domingo, no Estádio da Luz. Em declarações na conferência de imprensa, a avançada internacional pela seleção feminina do Canadá aproveitou para agradecer ao clube pela oportunidade de voltar a jogar no estádio perante o apoio do público.

"Na minha primeira época no Benfica percebi a rivalidade entre os dois clubes, mas agora tenho maior noção disso, estando na terceira época. Sei que os adeptos nos vão apoiar. Em 2019 tivemos uma grande plateia, e agora será um evento ainda maior. Vai ser extra-especial. Não há melhor atmosfera que este dérbi, por um título, na Luz. Espero que os adeptos estejam presentes neste jogo de grande importância", começou por dizer a 'goleadora' das águias, assumindo que o foco está na conquista do campeonato.

"Estamos focadas em nós. Sabemos dos nossos pontos fortes e vamos trazê-los para conquistarmos a vitória. O palco está montado, cada jogo é uma final e vamos fazer tudo o que conseguirmos para levarmos o jogo de vencido. Temos de ter confiança e continuar a fazer o que temos feito. Acreditarmos na nossa tática, no nosso trabalho, no que já conquistámos e no que temos a conquistar."

Quanto à possibilidade de voltar a jogar no estádio da Luz, Cloé Lacasse agradeceu ao Benfica e apelou à presença dos adeptos nas bancadas no domingo.

"É uma brilhante oportunidade e é ainda melhor por ser o Benfica a conceder-nos o palco, a permitir que joguemos no Estádio da Luz e que os nossos adeptos nos apoiem nesta campanha. É o maior dérbi nacional, um Benfica-Sporting, o ambiente perfeito para criar uma atmosfera boa para as equipas. É um prazer ver o Benfica fazer isto pelo futebol feminino e a permitir este passo no futebol feminino", terminou.