Clubes representados no último Europeu recebem 200 mil euros

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira que irá distribuir 200 mil euros pelos clubes que tiveram jogadoras a atuar no último Campeonato da Europa de futebol feminino, organizado e conquistado pela Inglaterra.Marítimo, Famalicão, Sp. Braga, Benfica e Sporting são os cinco emblemas lusos que vão receber valores referentes à participação da Seleção Nacional na prova. Recorde-se que a equipa das quinas ficou no 4.º e último lugar do seu grupo, com um empate (2-2) diante da Suíça e derrotas contra Holanda (2-3) e Suécia (0-5).