Comportamento "inaceitável" fora de campo leva clube a dispensar jogadora de futebol

Madelene Wright é jogadora de futebol, mas foi pelo que fez fora de campo que é notícia. A imprensa britânica refere este sábado que o Charlton Athletic dispensou a jogadora, após ela aparecer em vídeos nas redes sociais a inalar um balão de hélio, numa festa com amigos, e também a beber champanhe enquanto conduzia o seu Range Rover .





"O clube foi informado do vídeo e investigou rapidamente o incidente. Estamos dececionados com o comportamento que não representa os padrões que a equipa defende. A jogadora está arrependida e já deixou a equipa, mas gostaríamos de deixar claro que embora o comportamento inaceitável, o bem-estar dos jogadores continua a ser importante para nós e ela terá ainda acesso aos nossos meios de apoio, se necessário", segundo o porta-voz do Charlton Athletic.Habitualmente Madelene partilha nas redes sociais imagens suas em diversos contexto, fosse como jogadora de futebol ou em situações da sua vida privada. Por exemplo, no Instagram Madelene tem mais de 61 mil seguiodores.