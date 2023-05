Constança Macedo: «A seleção feminina é exemplo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

RECORD - A parceria entre BPI e FPF, sobretudo na Seleção feminina, começou em 2018. Como tem sido fazer esta caminhada?

CONSTANÇA MACEDO - Esta ligação começou quando o futebol feminino ainda estava a nascer em Portugal. Ao fim destes anos, é um enorme orgulho ver o crescimento da Seleção e do futebol feminino. Além de todo este entusiasmo que existe à volta da qualificação para o Mundial.

+ Como é ver Portugal, pela primeira vez, a disputar o Mundial?

CM – O que sinto é que já ganhámos. Esta seleção já é vencedora, por ser a primeira seleção portuguesa feminina a ir a um Mundial. Já é um grande feito e o resto vem a seguir. O selecionador já disse que tem muitos objetivos e estamos cá para apoiar e ajudar em todos os momentos. Os jogos serão logo pela manhã, mas acredito que todos os portugueses terão motivação para vê-los e apoiar.

+ O BPI dá também o nome ao principal campeonato nacional de futebol feminino? Como tem visto a evolução da Liga?

CM – Tem sido extraordinária. Hoje em dia, o nome Liga BPI é indissociável para ambas as partes. Os números falam por si. Basta perceber o número de federadas e o número de equipas que estão a disputar a Liga BPI. Na altura, quando avançámos, ainda não era evidente, mas hoje sabemos que foi uma aposta de sucesso.

+ Tem-se falado cada vez mais do salto do futebol feminino para a profissionalização? Qual será o posicionamento do BPI?

CM – O BPI aposta e acredita muito na igualdade de oportunidades. Tudo o que se faça nesse sentido faz-nos também querer estar envolvidos e não vejo razões para isso não acontecer.

+ Como surgiu a ideia para a nova campanha do BPI que serve de apoio à Seleção feminina?

CM – No ano passado, lançámos a campanha que dizia que ‘só o mundo pode mudar o mundo’. É nisso que acreditamos. O mundo está a mudar e em muitas formas. Há muitas coisas a acontecer e é muito importante que as marcas e as pessoas deem visibilidade a isso. Quando Portugal garantiu esta qualificação, houve imediatamente a vontade de fazer uma campanha de apoio, de pegar e dar visibilidade a este enorme exemplo que é a Seleção feminina. Ela prova, de facto, que o mundo já está a mudar o mundo.

+ Tem alguma jogadora preferida no lote que vai ao Mundial?

CM – Prefiro não referir [risos]. Muitas delas fizeram parte desta nova campanha e foi fascinante ver o entusiasmo e a forma como se envolveram com a história e a campanha. Como disse Francisco Neto, esta campanha é a história de muitas jogadoras e notou-se uma enorme empatia.

+ Que mensagem gostava de deixar às Navegadoras?

CM – Parabéns, já são umas campeãs!