Damaiense-Benfica: Acerto de contas na Damaia

Damaiense e Benfica encerram hoje a quinta jornada da Liga BPI, com as águias a procurarem chegar ao topo da classificação do campeonato feminino. Com efeito, com um triunfo na Damaia, as encarnadas passam para a primeira posição, agora ocupada pelo Sp. Braga, depois de triunfar na Academia por 2-1 ante um Sporting que ainda não tinha sofrido golos... tal como o Benfica.

Marco Sousa, adjunto de Filipa Patão na equipa técnica das bicampeãs nacionais, perspetivou o encontro de hoje aos órgãos do clube da Luz. “Sabemos que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado. A equipa do Damaiense reforçou-se muito bem da época transata para esta. Tem uma mescla de jogadoras oriundas do estrangeiro com jogadoras portuguesas, nomeadamente muitas jovens que fizeram formação aqui connosco. É muito competente, muito competitiva e ainda não perdeu para o campeonato”, referiu o treinador da equipa, que na quinta-feira perdeu (2-3) com o Bayern na Champions, depois de ter estado a vencer por 2-0. *