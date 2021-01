Damaiense-Estoril fecha elenco do apuramento de campeão da Liga BPI

A primeira fase da Liga BPI termina esta quarta-feira, às 20h45, quando Damaiense e Estoril entrarem em campo para discutirem o último jogo da Zona Sul. Um encontro de enorme importância, visto que as canarinhas precisam de ganhar para garantir uma vaga no apuramento de campeão. Nesta altura, o Torreense ocupa a 4.ª posição com 15 pontos, mais dois do que o Estoril, que tem essa oportunidade de ouro de chegar à fase final.





O Damaiense está afastado destas contas, mas pode ter um papel decisivo. Refira-se, no entanto, que, em caso de vitória, as canarinhas não só se qualificam para a fase de apuramento de campeão, como ficam mesmo em 3.º lugar, fruto de terem vantagem no confronto direto com o Marítimo.Desta forma, também a Taça da Liga é impactada. Se o Estoril vencer, irá defrontar o Sp. Braga nos quartos-de-final, ficando o Marítimo com a responsabilidade de ter pela frente o Famalicão. Se as canarinhas não triunfarem, então haverá um Marítimo-Sp. Braga e Torreense-Famalicão. Recorde-se que hoje é transmitido no Canal 11.