Daniel Pacheco é o novo treinador da equipa principal feminina do Vilaverdense, sucedendo no cargo a Mara Vieira. Com passagens pelo Valadares Gaia, Vitória SC, Pevidém, entre outros, vai assumir o comando da equipa para a temporada 22/23. Para o acompanhar nesta caminhada conta com o treinador-adjunto João Coto, o analista Diogo Machado, o preparador físico Ivo Moreira e o treinador de guarda-redes Carlos Alves.

A equipa de Vila Verde ficou em 8º lugar na Liga BPI na anterior temporada, competição em que disputou a fase de apuramento de campeão.