Daniel Pacheco deixa comando técnico do Länk Vilaverdense

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Derric¸a Pinto (@rdp_career_management)

Daniel Pacheco e o seu staff técnico não vão continuar no banco da equipa feminina do Länk Vilaverdense, comunicaram o treinador e Ricardo Derriça Pinto, representante do técnico, na rede social Instagram.Na temporada passada, o emblema de Vila Verde terminou a Liga BPI no 6.º lugar, a melhor classificação de sempre no principal escalão do futebol feminino.