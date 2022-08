Daniela Santos regressa ao Damaiense por empréstimo do Benfica

Daniela Santos vai cumprir a temporada 2022/23 fora do Benfica. As águias comunicaram esta quinta-feira que a jogadora, de 21 anos, e que tem contrato até 2025 vai alinhar no Damaiense por empréstimo.Trata-se de um regresso a uma casa onde Daniela Santos já havia jogado em 2020/21, também por cedência dos encarnados.Na última época, a jovem jogadora cumpriu nove jogos oficiais pela equipa principal do Benfica.