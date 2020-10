Darlene lesiona-se e desfalca Benfica durante três meses

Darlene Reguera vai desfalcar-se a principal equipa feminina do Benfica nos próximos três meses. A avançada das águias foi operada a uma pubalgia e "estará nos próximos dias em repouso, iniciando depois trabalhos de recuperação", explicaram os encarnados através do site oficial.





Desta forma, a capitã do Benfica vai, assim, falhar a estreia do clube na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que acontece diante das gregas do PAOK, a 3 de novembro, em Salónica.