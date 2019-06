Darlene renova com Benfica por duas épocas

A avançada internacional brasileira Darlene, capitã da equipa do futebol feminino do Benfica, renovou contrato por mais duas épocas, até 2021, informou esta terça-feira o clube encarnado.A jogadora, de 29 anos, estreou-se pelo Benfica na última época, naquele que foi também o arranque do futebol feminino das 'águias', com a conquista do título na segunda divisão, a subida à 1ª Liga e a vitória na Taça de Portugal."Fico muito feliz por estar a renovar com um clube tão grande e maravilhoso como o Benfica para poder continuar a ajudar nas próximas épocas", disse Darlene, em declarações à BTV.O ano de estreia das encarnadas foi muito positivo também para a avançada, a melhor marcadora da equipa, com 109 golos, entre campeonato (80 golos) e Taça de Portugal (29)."Fiz uma temporada muito boa no meu primeiro ano aqui, neste projeto pioneiro, e espero que os anos daqui para a frente possam vir a melhorar, tanto para mim, como para a equipa e para o Benfica", acrescentou a jogadora.Da parte do Benfica, o vice-presidente Fernando Tavares explicou que perder Darlene seria um retrocesso."Perder a Darlene significaria andar para trás e não para a frente. Temos de fazer de tudo para garantir a manutenção das nossas principais jogadoras e ir oleando a equipa sempre na perspetiva de irmos conquistando os objetivos nacionais e projetar o Benfica", justificou o dirigente.