Depois de mais de três horas de espera, Jéssica Silva já não será apresentada hoje no Benfica

Afinal Jéssica Silva já não será apresentada hoje no Benfica. A conferência estava marcada para as 16 horas mas, após três horas e meia de espera na sala de imprensa da Luz, acabou cancelada - deverá ser feita amanhã.Por volta das 18h, a espera foi justificado com um atraso nos exames médicos. Porém, a mesma seria adiada cerca das 19h30, por questões burocráticas, de acordo com os encarnados.De referir que a internacional portuguesa publicou, já depois da hora prevista para o início da conferência, um vídeo nas stories do Instagram, onde surgia a ser maquilhada.