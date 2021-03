Dérbi aquece Taça da Liga

Quatro dias depois, Sporting e Benfica voltam a estar olhos nos olhos mas, desta vez, na final da Taça da Liga, em Leiria.

No último duelo, em contas da Liga BPI, foi a equipa de Susana Cova que levou a melhor (1-0) e, inclusive, roubou a liderança do campeonato às águias. Muda a prova mas a vontade é a mesma. “As nossas expectativas são as que temos em todos os jogos. Trabalhar com profissionalismo e brio e preparar ao pormenor o que pretendemos fazer dentro de campo, que é jogar para ganhar”, atirou a treinadora das leoas. Já do lado das encarnadas - detentoras do troféu -, Filipa Patão lembra que vão encontrar-se “duas equipas com o objetivo de vencer”, mas garante que o Benfica está preparado: “Vamos corrigir o que correu menos bem no jogo anterior.”