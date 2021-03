Dérbi decisivo na luta pelo topo

Benfica e Sporting defrontam-se hoje, às 15 horas, num importante dérbi da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. As encarnadas defendem a liderança a jogar em casa. “É importante anular todo o Sporting, não deixar jogar e ter a bola. Não é uma jogadora, são 11 mais as que vão entrar. Queremos deixar a nossa marca”, apontou a técnica Filipa Patão à BTV.

No lado do Sporting, que será líder se triunfar, Susana Cova pede foco. “O importante é juntar à motivação de jogar um dérbi a consciência do que pretendemos fazer em cada momento do jogo. Queremos ser o mais regulares possível para que no fim as contas nos sejam favoráveis”, disse aos meios dos leões.