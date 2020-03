Diana Gomes relata aventura no futebol: «A minha mãe achava que eu era maluca»

Diana Gomes, de 21 anos, é um dos esteios da equipa feminina do Sp. Braga, atualmente classificada na 3.ª posição do campeonato nacional, atrás de Benfica e Sporting. Esta é a sua terceira época ao serviço dos minhotos, depois de anos ligados ao Valadares Gaia e Freamunde.





Mas tudo começou na "barriga da mãe". "Ser jogadora de futebol era um sonho desde a barriga da minha mãe. Comecei a jogar com os meus irmãos e amigos e tinha o hábito de jogar futebol na varanda de minha casa. Um senhor passava lá todos os dias a pé e via-me aos pontapés na bola e, um dia, pediu à minha mãe para eu ir jogar futebol para o Citânia de Sanfins com os rapazes. Passado algum tempo, os meus pais chegaram à conclusão que devia ir experimentar e lá fui eu", conta, em declarações ao site do Sp. Braga."Quando era criança, lembro-me de fazer das minhas meias caneleiras, de fazer fintas sem nenhum obstáculo, de me atirar para o chão a simular faltas e ao mesmo tempo relatava as minhas ações. A minha mãe achava que era maluca, mas eu só lhe dizia: ‘mãe, vou ser jogadora de futebol’", acrescenta.A sua vontade de dar pontapés numa bola fez com que começasse a praticar a modalidade... mas não entre outras meninas da sua idade. "Os rapazes tinham muito respeito por mim. Nos jogos, os rapazes davam-me prioridade tanto para me equipar, como para tomar banho no final. Adorei começar a jogar com rapazes, para além de desenvolver muito mais rápido o meu futebol, foi fundamental para crescer a nível pessoal", relata."Eu era mesmo uma princesa, defendiam-me sempre em todas as situações. Dentro de campo, quando me rasteiravam, eles iam logo a correr defender-me e diziam: ’tás maluco, é uma rapariga’", recorda ainda.Diana Gomes encontrou o caminho para uma carreira de sucesso. Sagrou-se campeã nacional ao serviço do Sp. Braga na temporada passada e é internacional portuguesa, tendo sido chamada à última hora para o Euro 2017, devido a lesão de uma colega."O melhor [momento da carreira] foi sem dúvida ter conquistado o Campeonato Nacional pelo Sp. Braga. O pior foi ter perdido a Taça de Portugal com aquele golo da Diana Silva tão perto do fim do encontro, é sem dúvida o pior momento da minha carreira desportiva", assinala Diana Gomes.