Diana Silva renova com o Sporting

"Para mim, o Sporting é casa. É familia" - Diana Silva



A nossa renovou e vai seguir de verde e branco ??

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Diana Silva, sem revelar, ainda assim, a duração do novo vínculo com a avançada. Esta é a segunda passagem da internacional portuguesa, de 27 anos, pelo clube de Alvalade, depois de já ter jogado de leão ao peito entre 2016 e 2020."Estou muito feliz. Esta história já tem alguns anos e eu sinto que pertenço a esta casa. Cresci com o Sporting, fiz parte do projeto inicial e, para mim, o Sporting é um clube muito especial, que quero que seja sempre muito competitivo e que dispute sempre todas as competições até ao fim e também é isso que me faz querer continuar", referiu Diana Silva aos meios de comunicação do clube leonino."Sinto-me muito orgulhosa e feliz com o meu percurso no Sporting. Renovar é sinónimo de continuar a trabalhar, dar tudo pelo clube e continuar motivada para dar mais títulos ao Sporting", disse ainda a avançada, que soma 13 golos e três assistências em 16 jogos pela equipa feminino dos leões esta época.