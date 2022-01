Dolores Silva garante ambição frente ao Benfica: «O nosso objetivo é ganhar»

Dolores Silva fez a antevisão da visita ao Benfica e perspetivou "um grande jogo entre duas grandes equipas e com objetivos claros". "Vamos ter um adversário difícil, a jogar em casa, mas estamos focadas naquilo que temos vindo a fazer. Vamos continuar a tentar fazer o nosso caminho para ganhar os três pontos. Preparamo-nos para este tipo de jogos, de grande competitividade e faz-nos crescer. Estamos focadas, unidas, vamos continuar a trabalhar e, independentemente das adversidades, vamos contrariá-las para conquistar os três pontos", afirmou a capitã das minhotas, ao site do Sp. Braga."A motivação é máxima, queremos continuar com este registo. Temos de nos focar no que temos vindo a fazer, sempre motivadas e com a ambição de fazer um bom trabalho. Tento passar a tranquilidade, ambição e foco no que temos trabalhado, para além da união que temos demonstrado dentro de campo. Temos de confiar em nós e nos nossos processos. O nosso objetivo é ganhar e é com esse pensamento que vamos para dentro de campo", acrescentou a média, de 30 anos.O Benfica-Sp. Braga está marcado para amanhã, às 14 horas, num jogo em atraso e referente à 2ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI. As duas equipas entram em campo com 6 pontos, os mesmos do que Sporting, Famalicão e Torreense, mas águias e minhotas têm menos um jogo realizado e uma vitória vale a liderança isolada da tabela.