Duas jogadoras do Benfica na convocatória do Brasil para o Mundial feminino

As benfiquistas Ana Vitória - que entretanto vai deixar o clube no final da época - e Nycole fazem parte da lista de 23 convocadas do Brasil para o Mundial feminino, uma prova que decorre na Austrália e Nova Zelândia, na qual a canarinha estará no Grupo F, tendo como adversárias o Panamá, a França e a Jamaica.

Da lista de Pia Sundhage constam onze jogadoras estreantes - as benfiquistas entram nesse lote -, sendo as maiores surpresas as chamadas da guarda-redes Bárbara e da defesa Mônica. Nota ainda para Marta, que aos 37 anos foi convocada para o seu o sexto Mundial.



As convocadas do Brasil:

Guarda-redes: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Defesas: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians);

Médios: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Racing Louisville);

Avançados: Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride)