É bom não ser favorito...

Pela primeira vez na história, a Holanda está na final do Campeonato do Mundo feminino, mas o estatuto de ‘underdog’, que é como quem diz ‘equipa não favorita’, assenta bem ao grupo comandado por Sarina Wiegman. Quem o diz é a camisola 10 holandesa, Daniëlle van de Donk, ciente de que a equipa até poderá tirar vantagem disso mesmo frente a Alex Morgan e companhia.

"É o melhor papel que poderíamos ter nesta final. A equipa dos Estados Unidos não pensa que somos assim tão boas e acredito que isso pode favorecer-nos", afirmou a jogadora do Arsenal, lembrando, depois, a recente conquista continental: "Somos as campeãs da Europa! Não somos uma equipa qualquer."

Do lado dos EUA, Carli Lloyd garantiu que a equipa não se vai agarrar ao sucesso no Mundial’2015 para preparar esta final: "Está no passado e o foco é no jogo de domingo."