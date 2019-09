Echouafni: «Para primeira participação na Champions, o Sp. Braga esteve muito bem»

Após a vitória do Paris Saint-Germain porem casa do Sp. Braga a contar para a primeira mão dos 16-avos de final da Liga dos Campeões, Olivier Echouafni mostrou-se satisfeito pela seriedade demonstrada pela sua equipa. O francês deixou ainda elogios à prestação da equipa minhota na prova."Estamos muito satisfeitos pela vitória, mas, na Liga dos Campeões, não podemos subestimar os nossos adversários.Marcámos muito rapidamente, mas tivemos algumas dificuldades em marcar o segundo golo, porque o Braga criou-nos algumas dificuldades em contra-ataques, mas, globalmente, estou satisfeito com este nosso primeiro jogo.Fico muito contente por ter sido o recorde de assistência nos jogos do Braga no futebol feminino, esteve um grande ambiente e fico feliz por isso.O Braga deu tudo, foi muito sério e, para primeira participação na Liga dos Campeões, esteve muito bem", disse o treinador depois do jogo.