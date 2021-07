Equipa de futebol feminino do Varzim recebida na Câmara Municipal

No primeiro ano em que criou parceria com o CSB Amorim, a equipa do Varzim ganhou o direito de se estrear no principal escalão do futebol feminino português, ao ser repescado pela FPF para ocupar o lugar do Boavista, devido a incumprimentos legais, por decisão conhecida a 21 de junho. O emblema poveiro venceu a Zona Norte da 2.ª Divisão, seguido do Vilaverdense, e, na 2.ª fase, eliminou o Romariz, com uma vitória e um empate, tendo sido derrotado nas meias-finais pelo Vilaverdense, que triunfou nos dois jogos.





Dado tratar-se de, pela primeira vez, a Póvoa de Varzim contar com uma representação feminina no principal escalão nacional, na próxima época, a equipa treinada por Roger Pinheiro, acompanhada pelos seus principais dirigentes, foi recebida na Câmara Municipal, no dia 30 de junho, tendo o presidente Aires Pereira endereçado felicitações, não só às Lobas do Mar, mas também a todos aqueles que se envolveram no projeto, que se iniciou com todo o brilhantismo dentro do clube varzinista.Também a Associação de Futebol do Porto quis homenagear as Lobas do Mar, esta sexta-feira, tendo o seu presidente José Neves recebido a comitiva varzinista na sua sede, para, não só exteriorizar o reconhecimento da entidade mor portuense, mas também para assinalar o feito, entregando a Edgar Pinho, presidente do Varzim, uma simbólica lembrança, assim como a todas as atletas e staff desta modalidade do clube poveiro.