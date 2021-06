Equipa feminina do Barcelona acaba época com quase 100 pontos

A equipa feminina de futebol do Barcelona, há muito campeã, despediu-se, este domingo, de uma época praticamente perfeita com uma goleada por 9-1 sobre o Eibar, em encontro da 34.ª e última jornada da Liga espanhola.

Numa temporada em que ganhou a Liga dos Campeões, pela primeira vez, e a Taça do Rei, o Barça fechou a era Lluis Cortés com 99 pontos no campeonato, num percurso com 33 vitórias e uma derrota, por 4-3, no reduto do Atlético de Madrid, à 27.ª ronda.

As catalãs, que acabaram a prova com 167 golos marcados - 31 de Jenni Hermoso, que encabeçou a lista das goleadoras - e 15 sofridos, somaram mais 25 pontos do que o Real Madrid, segundo classificado.