Equipa feminina do Benfica passa a trabalhar no Seixal em 2023/24

A equipa feminina de futebol do Benfica vai passar a trabalhar no Benfica Campus, no Seixal. Na mensagem publicada no Orçamento do clube para 2023/24, o presidente das águias, Rui Costa, garantiu que os encarnados vão criar condições para esse efeito "no decurso da nova época.""No decurso da nova época, vamos garantir as condições para que a nossa equipa trabalhe no Benfica Campus, investimento que expressa a nossa confiança e aspiração em mais títulos e vitórias", refere o dirigente.Na sua mensagem, Rui Costa vincou ainda o orgulho pelo percurso da equipa feminina. "Queremos ser cada vez mais fortes no futebol feminino. Somos tricampeões nacionais e tem sido notória a evolução na esfera europeia. Orgulhamo-nos de ser um exemplo em Portugal, na promoção da vertente feminina do futebol e congratulamo-nos com a obtenção de recordes sucessivos de assistências", sublinhou.A equipa orientada por Filipa Patão, recorde-se, treinam habitualmente na Tapadinha. De resto, as partidas são habitualmente no Benfica Campus, mas as águias também atuaram na condição de visitadas no Estádio Municipal José Martins Vieira, palco do Cova da Piedade. Em casos excecionais, relativos a jogos de maior gabarito, as águias também fizeram partidas no Estádio da Luz.Rui Costa promete serem criadas condições "no decurso da nova época" e aspira a "mais títulos e vitórias"