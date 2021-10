Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Treinador dos juniores do Vianense vê cartão branco após rejeitar jogar com mais três jogadoras Paredes só tinha oito atletas disponíveis para ir a jogo e Fabrício Franco reagiu com... 'fair-play'





• Foto: Vianense / Facebook