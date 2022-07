Espanha bate Dinamarca e confirma presença nos 'quartos' do Europeu feminino

A Espanha 'selou' este sábado a passagem aos quartos de final do Europeu feminino de futebol, em Inglaterra, ao vencer por 1-0 a Dinamarca, acompanhando a Alemanha, que venceu a Finlândia por 3-0.

As germânicas, que entraram para a última jornada já apuradas e com a liderança do grupo B assegurada, impuseram-se às finlandesas com golos de Sophia Kleinheme, aos 40 minutos, Alexandra Pop, aos 48', e Nicole Anyomi, aos 63'.

A formação alemã, que irá ter como adversária nos 'quartos' a seleção da Áustria, fechou a fase de grupos com três triunfos no mesmo número de partidas - já tinha batido Dinamarca (4-0) e Espanha (2-0) -, além de nove golos marcados e nenhum sofrido.

No outro encontro do grupo, decisivo para as aspirações de ambas as seleções, a Espanha venceu a Dinamarca, por 1-0, com um golo de Marta Cardona, que saiu do banco ao intervalo para desbloquear o nulo aos 90 minutos.

A Espanha teve mais posse de bola e foi mais perigosa ao longo do encontro, frente a uma Dinamarca que apostava mais no contra-ataque, e o golo da tranquilidade (dado que o empate servia às espanholas) acabou por surgir num cabeceamento certeiro de Cardona, já perto do apito final.

A seleção espanhola terminou em segundo lugar do grupo B, com seis pontos, menos três do que a Alemanha, e vai disputar os quartos de final com a anfitriã Inglaterra, líder invicta do grupo A.

A Dinamarca despediu-se do Europeu na terceira posição do grupo B, com três pontos, enquanto a Finlândia regressa a casa após terminar a fase preliminar na quarta posição, sem qualquer ponto.