Espanha vence Suécia no primeiro jogo após título mundial feminino e polémica

A Espanha venceu esta sexta-feira em casa da Suécia (3-2), no primeiro encontro após a conquista do Mundial2023 feminino de futebol e da polémica causada pelo beijo dado pelo ex-presidente da federação, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.

A Espanha apresentou apenas três alterações no 'onze' em relação ao da final do Mundial, frente à Inglaterra, destacando-se a ausência de Jenni Hermoso, que esteve no centro da polémica que levou à saída de Rubiales, depois de este ter dado um beijo não consentido à futebolista.

Em Gotemburgo, na primeira jornada do Grupo 4 da Liga A das Nações, Magdalena Eriksson deu vantagem às nórdicas, aos 23 minutos, mas as espanholas deram a volta por Athenea Del Castillo (38) e Eva Navarro (77).

Lina Hurtig (82) ainda voltou a empatar para as suecas, mas Mariona Caldentey (90+6) deu a vitória às campeãs do mundo, de grande penalidade.

Antes do encontro, as duas seleções seguraram um cartaz no qual se lia "Acabou-se", lembrando a polémica com Rubiales.