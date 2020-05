Espanhola do Benfica elogia portugueses: «São um exemplo para o resto da Europa»

Pauleta, futebolista espanhola do Benfica, contou ao jornal 'La Voz de Galicia' como viveu a pandemia em Portugal e não poupou nos elogios ao clube e às medidas implementadas pelo país.





"O confinamento fez-me refletir, ensinou-me a valorizar pequenas coisas, bem como a organizar e a estruturar tarefas e obrigações. As coisas precipitaram-se e os governos de Espanha e de Portugal tiveram de tomar decisões muito rapidamente", contou a jogadora."Ainda antes de o governo decretar o estado de emergência o Benfica tomou medidas de contingência, cancelando os treinos e recomendando-nos que ficássemos em casa. Aconteceu o mesmo na Faculdade de Ciências, as aulas presenciais foram cancelas e começou um sistema de estudo à distância", acrescentou.Pauleta não esconde que esteve sempre muito preocupada com os seus familiares. "Os primeiros dias foram estranhos porque nunca tinha passado por algo semelhante, além do mais estava muito preocupada. Estar longe e ver pelas notícias ou pelas redes sociais como estava Espanha... A minha cabeça não parava de dar voltas e pensar como estariam as pessoas de que gosto. Depois falava com os meus familiares e amigos e isso tranquilizava-me porque me diziam que estavam em casa, a seguir todas as medidas de segurança".A jogadora recorda que as medidas implementadas pelo governo português não foram tão restritivas como as impostas em Espanha, mas mesmo assim preferiu ficar em casa. "Ia uma vez por semana ao supermercado. Não gostava de sair porque o ambiente era estranho, parecia um daqueles filmes sobre o fim do mundo... As ruas vazias, as pessoas com máscaras, sempre desconfiadas. Toda a sociedade portuguesa vivia com medo nessas primeiras semanas ao ver como a pandemia estava a evoluir nos países vizinhos."E o que correu bem em Portugal? "Na minha opinião reinou o civismo, é aliás um dos valores que mais admiro na sociedade deste país. Mesmo que as medidas não tenham sido tão restritivas nem os números tão graves como em Espanha, Itália ou França, a sociedade aceitou o facto de que tinha de parar. Não havia encontros, passeios em grupo bem pessoas a expor-se ao vírus sem necessidade. A sociedade entendeu que o nosso trabalho de tentar travar os contágios era quase tão importante como o trabalho dos médicos ou dos enfermeiros que estavam nos hospitais", contou.E prosseguiu: "Além disso, houve um grande espírito de união e muita consciência social. As pessoas perceberam que a melhor forma de honrar e agradecer a todos os trabalhadores que estavam a lutar contra o vírus era ficarem em casa. Isso chamou-me muito à atenção e serviu para me dar conta que a sociedade portuguesa é um exemplo para o resto da Europa."