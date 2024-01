View this post on Instagram A post shared by CS Marítimo - Futebol Feminino (@csmaritimofutfem)

O Marítimo reforçou-se com a extremo espanhola Sara Bermell, extremo de nacionalidade espanhola que representava o Oviedo. Levante e Vilarreal foram os outros emblemas onde atuou na sua carreira.Bermell passa a ser a segunda estrangeira do clube, depois da dinamarquesa Rebekka Frederiksen e já está à disposição do técnico Albano Oliveira."Estou muito emocionada e agradecida pela confiança e a oportunidade que me dá este grande clube, para disfrutar e fazer aquilo que mais gosto", salientou aos meios do clube, depois de cumprimentar o presidente Carlos André Gomes.