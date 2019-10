Estados Unidos anunciam Andonovski para treinar o futebol feminino

Vlatko Andonovski foi nomeado selecionador da equipa feminina de futebol dos Estados Unidos, substituindo Jill Ellis, que conduziu a equipa a um duplo título de campeã do mundo, anunciou a federação norte-americana da modalidade.O novo técnico nacional, de 43 anos, estava à frente da equipa de Megan Rapinoe, os Reign FC, há duas épocas. Antes, fora campeão à frente do FC Kansas City e duas vezes treinador do ano, no período 2013 2017.Em julho, Megan Rapinoe, figura principal da equipa no Mundial, ganhou a Bola de Ouro (melhor jogadora) e a Bota de Ouro (melhor marcadora) no torneio que se disputou em França.Dias depois, a 30 de julho, Jill Ellis, de 53 anos, anunciou que ia deixar a seleção que comandou nas campanhas de 2015 e 2019, coroadas com o triunfo no Mundial.Andonovski vai estrear-se com a Team USA contra a Suécia e depois defronta a Costa Rica, jogos particulares de preparação para a qualificação olímpica para Tóquio2020.