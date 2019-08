Estados Unidos-Portugal já tem... 40 mil bilhetes vendidos

Portugal vai defrontar os Estados Unidos em dois particulares para arrancar a temporada, nos dias 29 de agosto e 3 de setembro. Ora, esse primeiro encontro, marcado para o Lincoln Financial Field, em Philadelphia, já tem... 40 mil bilhetes vendidos! O anúncio foi feito pela Federação de Futebol dos Estados Unidos, numa altura em que as campeãs do Mundo perseguem um recorde pessoal de assistência.





A maior marca num particular da seleção feminina dos EUA até agora foi quando 44.028 adeptos assistiram, no Heinz Field (Pittsburgh), ao triunfo gordo sobre a Costa Rica (8-0). Agora, a três semanas do encontro com Portugal, até as próprias jogadores estão a 'espicaçar' os fãs nas redes sociais para se ultrapassar a barreira dos 50 mil espectadores.Uma das mais ativas é a antiga vencedora da Bola de Ouro Carli Lloyd, que nasceu em Philadelphia, sendo que os bilhetes mais baratos começam a rondar os 30 euros. A título de curiosidade, a capacidade da casa dos Philadelphia Eagles (equipa da NFL) chega perto dos 70 mil lugares.