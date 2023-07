Estrela da seleção da Alemanha dá nega à 'Playboy': «Prefiro apresentar-me no campo»

Giulia Gwinn, uma das jogadoras mais conhecidas da seleção da Alemanha que vai disputar o Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, recusou uma tentadora proposta para ser capa da edição alemã da revista 'Playboy' antes do Campeonato do Mundo.A futebolista do Bayern Munique foi questionada sobre o assunto pelos jornalistas que se encontram no Mundial: "Respeito a 'Playboy enquanto publicação, mas prefiro apresentar-me como futebolista no campo. De um modo geral, acredito e espero que tenhamos assuntos mais emocionantes e importantes para discutir, especialmente no Mundial", explicou a jogadora de 24 anos.Quando recebeu o convite, Gwinn aconselhou-se com a selecionadora, Martina Voss-Tecklenburg, que curiosamente em 1989 recebeu uma proposta semelhante quando era jogadora. "Podia ter ganho 15 mil marcos na altura. E não teria tido nenhum problema se me fotografassem assim. Mas tinha passado por algumas situações incómodas com os meus pais e não queria sujeitá-los a isso..."E acrescentou: "Penso que a Playboy tem fotos super estéticas. Cada jogadora tem de tomar a sua decisão, mas é melhor avisar das vantagens e desvantagens que isso pode ter. Podes suportar as consequências? Elas trazem-te algo? Se a jogadora estiver bem com isso, não há nada de mal."