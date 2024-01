Estudo da UEFA revela que lesões musculares na coxa são as mais comuns

O primeiro grande estudo promovido pela UEFA sobre as lesões no futebol feminino revelou que, em média, cada equipa pode esperar cerca de 35 lesões por temporada.A investigação contou com a participação da médica da Unidade de Saúde e Performance da FPF, Rita Tomás, numa análise abrangente de 1.527 lesões durante quatro temporadas consecutivas, de 2018/2019 a 2021/2022.A equipa recolheu informação com a participação de 596 jogadoras de 15 clubes de elite na Europa, destacando-se que as lesões musculares na coxa são as mais comuns, enquanto as lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) revelaram ser as mais impactantes.De acordo com a FPF, o estudo é "um passo significativo na compreensão das dinâmicas de lesões no futebol feminino, reforçando a necessidade de pesquisa contínua e medidas preventivas personalizadas para maximizar a segurança e o rendimento."