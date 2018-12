EUA defendem título mundial em grupo com Suécia, Chile e Tailândia

Os Estados Unidos, campeões do Mundo de futebol feminino, iniciam a defesa do título em 2019 num grupo com Suécia, Chile e Tailândia, ditou este sábado o sorteio realizado em França.As norte-americanas integram o grupo F na prova que vai decorrer entre 07 de junho e 07 de julho em França, cuja seleção disputará a 'poule' A com a Coreia do Sul, a Noruega e a Nigéria.O Brasil jogará no grupo C juntamente com a Itália, Jamaica e Austrália, que eliminou a 'canarinha' nos oitavos de final do Mundial de 2015.Os Estados Unidos somam três títulos mundiais (1991, 1999 e 2015), a Alemanha dois (2003 e 2007), a Noruega (1995) e o Japão (2011) um.A: França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria.B: Alemanha, China, Espanha e África do Sul.C: Austrália, Itália, Brasil e Jamaica.D: Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão.E: Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda.F: Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia.