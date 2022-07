Euro feminino: Inês Pereira diz que a Seleção Nacional está "mais madura"

A internacional portuguesa Inês Pereira acredita que a seleção portuguesa está "mais madura" e aprendeu com os erros para fazer melhor no Campeonato da Europa feminino, que decorre até 31 de julho.

A portuguesa disse esta quinta-feira aos jornalistas, após o treino em Manchester, que Portugal "é uma seleção muito mais madura, muito mais familiarizada com estes grandes palcos", que tem uma "identidade" e que "já disputou grandes jogos contra grandes seleções".

"De certeza que os erros que cometemos em 2017 e os erros que também temos vindo a cometer até hoje, temos trabalhado e temos aprendido para chegar aqui e fazermos o nosso melhor", afirmou.

O Europeu de 2017 nos Países Baixos foi a primeira presença de uma seleção feminina de futebol numa grande competição internacional, onde uma vitória e duas derrotas não garantiram a passagem da fase de grupos.

Apesar de algum "nervosismo" e ansiosa por "começar a jogar", a guarda-redes de 23 anos, atualmente no Servette FC, salientou a importância de uma vitória no primeiro jogo no sábado contra algumas das suas colegas no clube suíço.

A qualidade da seleção helvética, avisou, "vai trazer muitos problemas", antecipando "uma equipa muito aguerrida, que vem para o Europeu fazer o melhor possível", tal como Portugal.

"É superimportante começarmos com os três pontos, mas não podemos pensar que se as coisas não correrem como nós queremos que o mundo está perdido. Ainda faltam mais dois jogos e se não conseguirmos conquistar os três primeiros pontos ainda há mais seis pontos em disputa", lembrou.

Quanto à atenção que a presença num torneio internacional possa atrair, Pereira lembrou que o importante é o coletivo.

Inês Pereira tem-se destacado no Servette, para onde se transferiu na época passada do Sporting, ao serviço do qual conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

A guarda-redes passou pelos vários escalões das seleções portuguesas e contabilizou 29 internacionalizações pela equipa principal.

"Acho que não podemos pensar nos holofotes e tudo mais, temos de pensar em Portugal e na equipa, porque se pensarmos em nós próprias as coisas não vão correr como nós queremos", alertou.

No terceiro dia de treinos em Inglaterra, o selecionador Francisco Neto já pode contar a centrocampista Suzane Pires, chamada para substituir Andreia Jacinto, já participou hoje nos trabalhos.

Kika Nazareth, que ainda está a sofrer com amigdalite, já saiu do hotel mas ficou só a assistir ao treino, tal como Joana Marchão, está sob avaliação médica após um traumatismo feito durante o treino de quarta-feira.

Portugal, que participa pela segunda vez num Europeu feminino, integra o grupo C da competição, em que defrontará a Suíça, no sábado, os Países Baixos (13 de julho) e a Suécia (17 de julho).

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.