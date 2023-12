Euronics inicia parceria com a Liga BPI

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou o início de uma parceria com a Euronics no âmbito da Liga BPI. A empresa de eletrodomésticos é um dos patrocinadores da UEFA para o futebol feminino há duas épocas."Estamos muito satisfeitos por receber o grupo Euronics enquanto patrocinador oficial da Liga feminina. O facto de uma marca tão ambiciosa escolher ser nossa parceira demonstra, uma vez mais, a velocidade com que o futebol feminino está a desenvolver-se e como é uma proposta atrativa para as marcas com propósito", referiu Nuno Moura, responsável de marketing e parcerias da FPF.