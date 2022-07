Europeu de futebol feminino arranca com vitória da Inglaterra sobre a Áustria

Foi com Old Trafford praticamente repleto que a anfitriã Inglaterra recebeu e venceu a Áustria pela margem mínima (1-0) entrando assim com o pé direito no Campeonato da Europa de futebol feminino.A equipa orientada por Sarina Wiegman havia vencido os três jogos de preparação anteriores e entrava assim em campo com a confiança de que conseguiria somar os primeiros três pontos frente a uma seleção austríaca que atravessava também ela um momento digno de registo, com somente uma derrota e sete vitórias nos últimos oito encontros disputados. No entanto, a seleção inglesa era amplamente favorita, até porque, sob comando de Sarina Wiegman, a seleção dos três leões nunca foi derrotada.Não foi preciso esperar muito para os quase 69 mil espetadores presentes no Teatro dos Sonhos – recorde em campeonatos da Europa - verem a equipa da casa balançar as redes. Ao minuto 16, após excelente assistência de Francesca Kirby, a jogadora do Arsenal Bethany Mead aproveitou a indecisão da guardiã austríaca, sua colega de equipa nos gunners para, com um belo 'chapéu' fazer o 1-0, para delírio dos presentes no estádio do Manchester United.A Inglaterra consegue assim os primeiros três pontos neste Europeu, numa caminhada que, esperam os ingleses, seja memorável. As Lionesses voltam a entrar em campo na próxima segunda-feira às 20:00 frente à Noruega, no Amex Stadium. A Áustria, por sua vez, volta a jogar também na segunda-feira, embora umas horas mais cedo: Defronta a Irlanda do Norte às 17:00 no St.Mary's Stadium, casa do Southampton.