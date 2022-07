Europeu feminino: França elimina a campeã Holanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A França bateu este sábado a Holanda nos quartos de final do Campeonato da Europa de futebol feminino, por 1-0, já no prolongamento, na conversão de um penálti por Périsset, aos 102 minutos.

No Estádio New York, em Rotherham, a França, que nunca passou dos quartos de final da prova, mas encontra-se na terceira posição do 'ranking' mundial FIFA, criou a maior parte das oportunidades de golo, potenciadas pela 'maestrina' Delphine Cascarino, mas a guarda-redes holandesa Daphne van Domselaar foi-se opondo nas diversas ocasiões.

A seleção holandesa, detentora do título continental, só pareceu tentar reagir já em desvantagem, mas não conseguiu ultrapassar a bem organizada defesa gaulesa.

Nas 'meias', a França vai ter pela frente a Alemanha, octocampeã continental (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013), na quarta-feira, em Milton Keynes.

A outra meia-final disputa-se na terça-feira, em Sheffield, em jogo entre a anfitriã Inglaterra, vice-campeã em 1984 e 2009, e a Suécia, que bateu precisamente a equipa dos 'três leões' na final de há 38 anos e é a atual segunda equipa do 'ranking' FIFA.

A final desta 13.ª edição do Europeu feminino está agendada para domingo (31 de julho), no Estádio de Wembley.